كوتينيو قد يغرم برشلونة 20 مليون يورو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ليفربول الإنجليزي يستعد للحصول على 20 مليون يورو من برشلونة الإسباني وذلك في حالة وصول النجم البرازيلي فيليب كوتينيو إلى 100 مباراة بقميص النادي الكتالوني.

وأوضحت إذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية أن برشلونة سيضطر لدفع 20 مليون يورو لصالح ليفربول في حالة وصول الى 100 مباراة وفقاً لأحد البنود في عقده.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن كوتينيو خاض حتى الآن مع برشلونة 88 مباراة في جميع البطولات وبات على بعد 12 مباراة فقط من الوصول إلى 100 مباراة مع الفريق الكتالوني.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن فيليب كوتينيو البالغ من العمر 28 عاماً إنضم إلى برشلونة في يناير 2018  مقابل 145 مليون يورو قادماً من ليفربول وسجل مع الفريق الكتالوني حتى الآن 23 هدفاً وصنع 14 هدف آخرين.

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