مقرر الأمم المتحدة يطالب ترامب بالعفو عن أسانج

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة لمكافحة التعذيب نيلس ميلتسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعفو عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

 

وقال ميلتسر في رسالة مفتوحة وجهها إلى ترامب وتم نشرها اليوم إن أسانج "حرم من حريته بشكل تعسفي على مدار السنوات العشر الأخيرة"، وهو بالتالي "دفع ثمنا باهظا لجرأته في نشر معلومات موثوقة حول تجاوزات الحكومات في العالم كله".

 

وأضاف أن أسانج "ليس ولم يكن أبدا عدوا للشعب الأمريكي"، وأن موقع "ويكيليكس" يحارب السرية والفساد عبر العالم وهو بالتالي يخدم مصالح الشعب الأمريكي والبشرية بأسرها.

 

وتابع أن أسانج لم ينشر أبدا معلومات كاذبة ولم يسرق بيانات، بل كان يأخذها من مصادر موثوق بها.

 

كما ذكر أن الحالة الصحية لأسانج الذي يقبع في سجن "بيلمارش" في لندن، تدهورت إلى درجة أصبحت معها حياته معرضة للخطر، لاسيما وأنه يعاني من مرض تنفسي يزيد من هشاشة صحته أمام تهديد إصابته بفيروس كورونا.

 

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي قبل أيام، بأن ترامب يعتزم إصدار عدد من أوامر العفو الرئاسي قبل عطلة عيد الميلاد.

 

وأسانج (49 عاما) ملاحق من القضاء الأمريكي بتهمة التجسس ونشره اعتبارا من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بأنشطة واشنطن العسكرية والدبلوماسية، خاصة في العراق وأفغانستان وفي حال إدانته قد يسجن لمدة 175 عاما.

 

وأوقف أسانج من قبل السلطات البريطانية في أبريل 2019، بعد أن قضى 7 أعوام في سفارة الإكوادور في لندن، التي لجأ إليها عقب الإفراج المشروط عنه خشية ترحيله إلى الولايات المتحدة.

 

ويعود إلى القضاء البريطاني أن يقرر ما إذا كان الطلب الأمريكي لتسليم أسانج يحترم عددا من المعايير القانونية، خصوصا من ناحية تحديد ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

كاسياس يعود إلى ريال مدريد في منصب جديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة ثنائي الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر السومة

منذ ساعة و 22 دقيقة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 10 ساعة

إشتباكات و7 حالات طرد حصيلة تعادل مليج وجمهورية شبين بدوري الناشئين

منذ ساعة

الزمالك يصدم مصطفي محمد

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ ساعتين

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 3 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

كوتينيو قد يغرم برشلونة 20 مليون يورو

منذ نصف ساعة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي محمد يقدم طلبا لإدارة الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا تنفي تخطيطها لتهريب مؤسس موقع ويكيليكس من بريطانيا

السفارة الإكوادورية تجبر أسانج على العناية بقطته بنفسه

الإكوادور ترفض مجددا طلبا لأسانج لتعديل شروط لجوئه

ترامب: لا أعرف شيئًا عن "ويكيليكس".. واعتقال أسانج "لا يعنيني"

النيابة السويدية تستأنف التحقيق في قضية الاغتصاب المتهم بها أسانج

محكمة سويدية ترفض إصدار أمر باعتقال مؤسس ويكيليكس بتهمة الاغتصاب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

09:29 م

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

10:41 م

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

07:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن