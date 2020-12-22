"عنواني مصري".. حملة يطلقها طلاب إعلام القاهرة لتعزيز الهوية المصرية داخليًا وخارجيًا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
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أطلق طلاب كلية إعلام جامعة  القاهرة بقسم العلاقات العامة والإعلان، الفرقة الرابعة، حملة "عنواني مصري" والتي تهدف إلى تعزيز هوية كل محافظة، والحفاظ علي التراث الخاص بها، والتمسك باللهجة المميزة لها، ونبذ ظاهرة التنمر التي تحدث للأفراد على لهجتهم المختلفة عن المحافظات الأخرى والتي ينتج عنها تخلي هؤلاء الأفراد عن لهجتهم حتى لا يتعرضون للتنمر، ودعوة المصرين بالخارج للحفاظ علي هويتهم ولغتهم العربية المميزة لهم خاصة مع حديثهم مع العرب والمصريين أمثالهم، وذلك استكمالاً للمبادرة التي  أطلقتها وزارة الهجرة لدعم الهوية المصرية والحفاظ على اللغة العربية داخل مصر وخارجها.  

وأنطلقت الحملة  وذلك برعاية عميدة كلية الاعلام الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفي ، وتحت إشراف أ.د. داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، ويعاونها كل من الأستاذة فتحية صبري والأستاذ مي حسام  المدرسين المساعدين بالقسم.

وأجرى الطلاب دراسة على عينة بلغ عددها 622 من المصريين من مختلف المحافظات وكان من أهم النتائج التى توصلوا لها أن اللغة العربية مازالت الأكثر استخداماً فى الحياة اليومية مما يعنى قدرتها على مقاومة العوامل المساعدة على اختفائها واندثارها فى المجتمع المصري.

كما تم اجراء دراسة على عدد ٦٩ مصرياً بالخارج وكان من أهم نتائجها أن 41% من المصريين المقيمين بالخارج حريصين بشدة على تدعيم الهوية لدى أبنائهم المقيمين بالخارج مما يعنى اعتزاز المصريين المقيمين بالخارج بهويتهم المصرية، وتكريسها فى نفوس أبنائهم.

هذا ويتمنى الطلاب تبنى وزارة الهجرة  لهذا المشروع وتنفيذه لأن دعم الهوية المصرية وزيادة الانتماء لمصر سيؤدى إلى تعزيز الوحدة المجتمعية المصرية.

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كلية إعلام عنواني مصري جامعة القاهرة

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