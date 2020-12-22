لميس الحديدي: أرقام الإصابات والوفيات تؤكد أننا في ذروة الموجة الثانية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قالت الإعلامية لميس الحديدي إن مصر تشهد قفزة كبيرة في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا، وهذا مايعكس أن مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من عمر الفيروس المستجد.

أضافت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أرقام الإصابات المعلنة تلك فقط التي تتوجه للمؤسسات الصحية والمعامل المركزية بخلاف من يتم عزلهم منزليًا لكن أرقام الوفيات دقيقة جدًا.

واصلت: يوم أمس وصل عدد وفيات إلى 32 وفاة وهو رقم كبير يمثل قفزة بنسبة 10% ليصل معدل الوفيات في مصر 5% من الإصابات المعلنة"، مطالبة المصريين بإتباع الاجراءات الاحترازية وعدم التهاون، لأن اللقاح سيأخذ وقتًا وفقًا لجداول الاولويات.
أتمت: "محدش فينا إلا وحواليه حد مصاب بكورونا".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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