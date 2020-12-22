رضا عبد العال يحشد 22 لاعب لمواجهة النصر بالقسم الثاني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة الفريق لمواجهة النصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز "ب".

وشهدت القائمة عودة اونش وضم 22 لاعبا، وجاءت قائمة طنطا ضد النصر كالآتي:

عبدالرحمن الدح، محمد جودة، عصام عادل، مصطفي هاني، عكوكو ساهر عبدالمنعم، ابراهيم فضل، احمد اشرف، سليمان عبدربه، السيد ابو امنه، كريم اسامه، محمد موسي، محمد فتحي، محمود صلاح، زيكو، محمد ماجد اونش، محمد عوض، كريم اسامه، عبدالله النجار، شهاب فتحي، اسامه ايمن، الشافعي.

يذكر أن مباراة طنطا ضد النصر ستقام بين الفريقين على ملعب النصر غدا الاربعاء في تمام الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز "ب".

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