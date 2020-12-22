بسبب كورونا.. خدمة للعلاج عن بُعد في مستشفى أم المصريين العام

يبدو وكأن كورونا فرض واقعًا جديدًا علينا، على كافة الأصعدة، خاصة في مجال الصحة، كان العلاج عن بُعد أمرًا في غاية الصعوبة و لذا قامت وزارة الصحة بتقديم تلك الخدمة الرائعة منذ شهر نوفمبر الماضي وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي وفرت مجموعة من الأجهزة والكاميرات والشاشات ذات الجودة العالية وقاعدة بيانات عن جميع الأدوية المتاحة في السوق المصرية.





وبداخل مركز عيادات علاج السكر فى الطابق الأول، تُخصص المستشفى غرفة مُجهزة ومخصصة لتقديم الاستشارات الطبية في كافة التخصصات عن بُعد عن طريق مجموعة من الأكواد، كل مركز له كود اتصال خاص به، ويرأس هذا القسم د. نبيل عطية نائب مدير المستشفى.









وقد تم ربط مراكز عدة بمستشفيات مركزية في القاهرة والجيزة منها مراكز في الوادي الجديد مثل مركز باريس وغرب موهوب والواحات البحرية والفرافرة ، بحيث يتم تخصيص يوم لكل تخصص ، مخ وأعصاب، باطنه عامة ، رمد ، و يستطيع المريض من خلال تلك الخدمة المقدمة مجانًا أن يتواصل من تلك الأماكن النائية التي تبعد مئات الكيلومترات مع المستشفى واستشارة أحد الأطباء في كل التخصصات التي لا تتواجد في المركز أو القرية التي يقطن بها وبالطبع لا يغنى ذلك عن الفحص الاكلينكى ومهارات التواصل بين الطبيب والمريض ولكن على الأقل في تلك الظروف الاستثنائية يستطيع المريض أن يحصل على نصيحة أو إرشاد طبي أو توجيه ما خاصة في غياب بعض تلك التخصصات في الأماكن النائية.





يشعر المريض من خلال تلك الخدمة أنه ليس بمفرده وأنه متواصل مع من يهتم به ويستطيع قدر الإمكان تقديم خدمة طبية مجانية له.



