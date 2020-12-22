ديما الحايك تنضم لأسرة فيلم "الشنطة"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:55 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


إنضمت الفنانة السورية ديما الحايك لأبطال فيلم "الشنطة" والذي من المقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة القادمة.

فيلم "الشنطة" من نوعية افلام الأكشن الكوميدي والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي.

"الشنطة" إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.

الجدير بالذكر أن الفنانة السورية ديما الحايك يعرض لها حاليا مسلسل "ميراث" علي قناة ام بي سي وهي من الفنانات اللاتي لهن صدي وباع طويل في الدراما السورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ ساعتين

كاسياس يعود إلى ريال مدريد في منصب جديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

كوتينيو قد يغرم برشلونة 20 مليون يورو

منذ أقل من نصف ساعة

إشتباكات و7 حالات طرد حصيلة تعادل مليج وجمهورية شبين بدوري الناشئين

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة ثنائي الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

مصطفي محمد يقدم طلبا لإدارة الزمالك

منذ ساعتين

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدم مصطفي محمد

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر السومة

منذ ساعة و 21 دقيقة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

هذا الفيلم يجمع دلال عبدالعزيز وميرفت آمين وشيرين.. تعرف على التفاصيل

فنانة شابة تنضم إلى "سبع برومبة" مع رامز جلال

تامر عبد المنعم يتعاقد مع خالد الصاوي على بطولة "الشنطة"

أسما سليمان تنضم لفيلم" مش أنا" مع تامر حسني

ديمي مور تنضم لأبطال فيلم رعب عن جائحة كورونا

باسم ياخور يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير فى الإمارات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

09:29 م

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

10:41 م

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

07:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن