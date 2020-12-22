نائب رئيس نادي المنيا : الخسارة من الفيوم ليست نهاية المشوار ونلعب للصعود

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
سالم خليل
Advertisements
قال المستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، والمشرف العام على الكرة، بأن فريق المنيا تعرض لكبوه، خلال لقاء الفيوم الذي خسرة الفريق المنياوي، بهدف نظيف.

وأضاف أن المنيا لا يزال على صدارة مجموعة الصعيد، بالتساوي مع الألومنيوم والدخان، مشيراً بأنه لابد أن نتعلم من هزيمه اليوم، موضحا بأن الخسارة علي ملعب المنيا أمر مؤسف، لكنه سيجتمع بالجهاز الفني، واللاعبين من أجل تحفيزهم في قادم المباريات.

وإختتم عمر حديثه، بأن فريق المنيا فريق كبير، و يلعب هذا الموسم من أجل الصعود للدوري الممتاز مره أخرى. 

وكان المنيا قد خسر من الفيوم، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب نادي المنيا الجديدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.

أخبار تهمك

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

كوتينيو قد يغرم برشلونة 20 مليون يورو

منذ أقل من نصف ساعة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يصدم مصطفي محمد

منذ أقل من نصف ساعة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ ساعتين

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر السومة

منذ ساعة و 21 دقيقة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 10 ساعة

مصطفي محمد يقدم طلبا لإدارة الزمالك

منذ ساعتين

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 7 ساعات

كاسياس يعود إلى ريال مدريد في منصب جديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة ثنائي الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

إشتباكات و7 حالات طرد حصيلة تعادل مليج وجمهورية شبين بدوري الناشئين

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

09:29 م

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

10:41 م

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

07:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن