نائب رئيس نادي المنيا : الخسارة من الفيوم ليست نهاية المشوار ونلعب للصعود





وأضاف أن المنيا لا يزال على صدارة مجموعة الصعيد، بالتساوي مع الألومنيوم والدخان، مشيراً بأنه لابد أن نتعلم من هزيمه اليوم، موضحا بأن الخسارة علي ملعب المنيا أمر مؤسف، لكنه سيجتمع بالجهاز الفني، واللاعبين من أجل تحفيزهم في قادم المباريات.



وإختتم عمر حديثه، بأن فريق المنيا فريق كبير، و يلعب هذا الموسم من أجل الصعود للدوري الممتاز مره أخرى.

وكان المنيا قد خسر من الفيوم، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب نادي المنيا الجديدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.



قال المستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، والمشرف العام على الكرة، بأن فريق المنيا تعرض لكبوه، خلال لقاء الفيوم الذي خسرة الفريق المنياوي، بهدف نظيف.