المقاصة يقلب الطاولة على طلائع الجيش ويحقق الفوز الأول له بالدوري

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قلب نادي مصر المقاصة الطاولة على طلائع الجيش وحقق الفوز الأول له في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب إستاد جهاز الرياضة العسكري وذلك لحساب مباريات الجولة الثالثة.


تقدم لطلائع الجيش عمرو جمال في الدقيقة السابعة عشر من تصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء قبل أن يدرك المقاصة التعادل من علامة الجزاء عن طريق أحمد مودي وأحرز الإثيوبي تشيمس بيكلي هدف الفوز للمقاصة في الدقيقة الخمسين.


وبهذا الفوز يكون أبناء إيهاب جلال قد حصدوا الفوز الأول لهم محققين الثلاثة نقاط الأولى فيما توقف رصيد نادي طلائع الجيش عند نقطة يتيمة.

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طلائع الجيش المقاصة الدوري المصري الممتاز

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