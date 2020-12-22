رسمياً .. رمضان رجب مديرا فنيا لمركز شباب طامية بالقسم الثالث



وجاء القرار عقب قبول مجلس إدارة طامية للاستقالة التى تقدم بها السيد حمدي لاعب الأهلى السابق وجهازه المعاون له .



وقاد رمضان رجب مران طامية وذلك استعدادا لمنافسات مباريات المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .



ويحتل طامية المركز العاشر برصيد نقطتين بعد مرور ثلاث اسابيع من منافسات المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

قرر مجلس إدارة مركز شباب طامية برئاسة محسن علي تعيين رمضان رجب لاعب الزمالك الأسبق والمدير الفنى لعاملين غارب السابق بمنصب المدير الفنى للفريق الكروى الاول بطامية بدوري القسم الثالث.