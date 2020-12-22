رسمياً .. رمضان رجب مديرا فنيا لمركز شباب طامية بالقسم الثالث

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قرر مجلس إدارة مركز شباب طامية برئاسة محسن علي تعيين رمضان رجب لاعب الزمالك الأسبق والمدير الفنى لعاملين غارب السابق بمنصب المدير الفنى للفريق الكروى الاول بطامية بدوري القسم الثالث.

وجاء القرار عقب قبول مجلس إدارة طامية للاستقالة التى تقدم بها السيد حمدي لاعب الأهلى السابق وجهازه المعاون له .

وقاد رمضان رجب مران طامية وذلك استعدادا لمنافسات مباريات المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

ويحتل طامية المركز العاشر برصيد نقطتين بعد مرور ثلاث اسابيع من منافسات المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث .

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