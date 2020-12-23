نائب رئيس غرفة الخضروات يكشف سبب أزمة محصول البطاطس

Advertisements

قال حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة البطاطس تتمثل في زيادة المعروض من الإنتاج ما أدى إلى انخفاض الأسعار ووجود محصول زائد في الثلاجات الاستراتيجية، قائلا: "المخزون في الثلاجات لم ينته وجاء وقت حصد محصول المنتجات الجديدة".



وأضاف "النجيب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن المحصول الجديد من البطاطس دخل على المخزون الاستراتيجي وسبب انخفاض أسعار البطاطس، موضحا أن الإنتاج الجديد لا يصح تخزينه في الثلاجات.



واستكمل رئيس غرفة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية : "البطاطس أسعارها متدنية عن الجنية، والطن يبدأ من 600 جنية، وكل صنف له سعر وكل جودة لها سعر، وقلنا في السابق عندنا زيادة معروض من إنتاج البطاطس وعايزين نخش في التصنيع الغذائي للاستفادة من العدد الزائد من المحصول بدلا من إفساده وخسارة الفلاحين، مطالبا بوجود خريطة زراعية للمنتجات الزراعية لعدم تكرار أزمة البطاطس".