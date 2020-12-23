نائب رئيس غرفة الخضروات يكشف سبب أزمة محصول البطاطس

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال حاتم النجيب، نائب رئيس غرفة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن أزمة البطاطس تتمثل في زيادة المعروض من الإنتاج ما أدى إلى انخفاض الأسعار ووجود محصول زائد في الثلاجات الاستراتيجية، قائلا: "المخزون في الثلاجات لم ينته وجاء وقت حصد محصول المنتجات الجديدة".

وأضاف "النجيب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن المحصول الجديد من البطاطس دخل على المخزون الاستراتيجي وسبب انخفاض أسعار البطاطس، موضحا أن الإنتاج الجديد لا يصح تخزينه في الثلاجات.

واستكمل رئيس غرفة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية: "البطاطس أسعارها متدنية عن الجنية، والطن يبدأ من 600 جنية، وكل صنف له سعر وكل جودة لها سعر، وقلنا في السابق عندنا زيادة معروض من إنتاج البطاطس وعايزين نخش في التصنيع الغذائي للاستفادة من العدد الزائد من المحصول بدلا من إفساده وخسارة الفلاحين، مطالبا بوجود خريطة زراعية للمنتجات الزراعية لعدم تكرار أزمة البطاطس".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حديث القاهرة بوابة الفجر الفجر أزمة البطاطس

أخبار تهمك

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يحسم موقفه من بيع محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 13 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بطلها جيرالدو

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 9 ساعات

صراع أوروبي شرس للفوز بخدمات محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. "شعبة الخضراوات" تكشف عن موعد انخفاض أسعار البطاطس في الأسواق

تعرف على أنواع الخضروات التي تأثرت أسعارها بموجة السقيع

انخفاض أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 31-3-2019 والشعبة تكشف السبب

شعبة الخضروات تكشف أسباب تراجع الأسعار بالأسواق خلال الأسبوع الماضي

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

جمعية مصدري البطاطس: مصر عدت أزمة كورونا بسلام (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:14 ص

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

09:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن