غلق مقر النقابة العامة للمحامين حتى الخميس المقبل لتطهيره

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
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أعلن حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم استمرار غلق مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس حتى بعد غد الخميس والاستمرار في عمليات التطهير الشاملة التي بدأت منذ صباح اليوم نظرًا لظهور عدة حالات أصيبت بفيروس كورونا المستجد بين بعض أعضاء المجلس والعاملين.

وأكد أمين عام النقابة بأنه سيتم إغلاق الأبواب الرئيسية للنقابة ولن يتواجد سوى القائمين على عمليات التطهير من المتخصصين.

وبشأن خطابات العلاج، قال الجمال، إنه من المقرر أن يكون هناك موظف واحد فقط مختص باستخراج خطابات العلاج يتعامل مع السادة المحامين من باب النقابة الرئيسي على مدى اليومين حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

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