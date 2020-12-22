إشتباكات و7 حالات طرد حصيلة تعادل مليج وجمهورية شبين بدوري الناشئين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
شهدت مباراة فريقا مليج وجمهورية شبين، التي أقيمت اليوم بملعب الغزل، في إفتتاح الموسم الجديد من مسابقة دوري الناشئين مواليد 99 تعادل الفريقان بدون أهداف.

وشهدت الدقيقة 35 من الشوط الثاني، حدوث تشابك بين أخصائي مليج تجاه مدرب عام جمهورية شبين، ليتحول الملعب إلى حدوث بعض الإشتباكات بين لاعبي الفريقان، ليقوم الحكم بطرد 5 لاعبين وطرد أخصائي ومليج ومدرب جمهورية شبين.

وحصل على البطاقة الحمراء 3 لاعبين من صفوف جمهورية شبين وهم، أسامه دياب، ومحمد رمزي، وكريم تامر الخولي، بجانب طرد لاعبان من مليج وهما، كريم محمد أبو الفتوح، وعلي هاني عيكل.

وأدار اللقاء الحكم بهاء عطا، عاونه السيد سلميه، ومحمد عبد الله موسى.

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن نتيجة مسحة الأهلي في النيجر

منذ ساعتين و 21 دقيقة

حقيقة طلب مروان محسن عدم المشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة ثنائي الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر السومة

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 3 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي محمد يقدم طلبا لإدارة الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 9 ساعات

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

09:29 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

07:24 م

عاجل.. إصابة ثنائي الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

09:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن