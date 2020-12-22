إشتباكات و7 حالات طرد حصيلة تعادل مليج وجمهورية شبين بدوري الناشئين

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شهدت مباراة فريقا مليج وجمهورية شبين، التي أقيمت اليوم بملعب الغزل، في إفتتاح الموسم الجديد من مسابقة دوري الناشئين مواليد 99 تعادل الفريقان بدون أهداف.



وشهدت الدقيقة 35 من الشوط الثاني، حدوث تشابك بين أخصائي مليج تجاه مدرب عام جمهورية شبين، ليتحول الملعب إلى حدوث بعض الإشتباكات بين لاعبي الفريقان، ليقوم الحكم بطرد 5 لاعبين وطرد أخصائي ومليج ومدرب جمهورية شبين.



وحصل على البطاقة الحمراء 3 لاعبين من صفوف جمهورية شبين وهم، أسامه دياب، ومحمد رمزي، وكريم تامر الخولي، بجانب طرد لاعبان من مليج وهما، كريم محمد أبو الفتوح، وعلي هاني عيكل.



وأدار اللقاء الحكم بهاء عطا، عاونه السيد سلميه، ومحمد عبد الله موسى.