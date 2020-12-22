إرتفاع عدد ضحايا حادث صحراوي المنيا لـ 8 أشخاص



وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وتروسيكل بالطريق الصحراوى الغربي بين قريتي بلنصوره وتونا الجبل بزمام مركز أبوقرقاص.



انتقلت أجهزة الأمن ورجال المباحث ودفعت هيئة الاسعاف بالمحافظة بـ4 سيارات لموقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع 8 مواطنين، هم: أحمد حسين، وشقيقه محمد، أحمد ناصف، طارق محمود، محمد خالد، عمر محمود، ونجليه محمد، ومحمود، وجميعهم يقيمون بقرية أسمو العروس التابعة لمركز ديرمواس، في أقصي جنوب المحافظة، وقد تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى العام.



أفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز أبوقرقاص، تحت إشراف اللواء خالدعبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، والوقوف علي أسباب الحادث، وتم التحفظ علي جثث الضحايا بمشرحة المستشفي العام، لحين العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.



يشار أن الطريق الصحراوي الشرقي، شهد السبت الماضي وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب الشبوره المائية، ونتج عن ذلك مصرع 6 مواطنين.

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة وتروسيكل الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوى الغربى، بين قريتي بلنصوره وتونا الجبل، بزمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، إلي 8 متوفيين.