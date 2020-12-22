إرتفاع عدد ضحايا حادث صحراوي المنيا لـ 8 أشخاص

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
Advertisements
ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة وتروسيكل الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، بالطريق الصحراوى الغربى، بين قريتي بلنصوره وتونا الجبل، بزمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، إلي 8 متوفيين. 

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة وتروسيكل بالطريق الصحراوى الغربي بين قريتي بلنصوره وتونا الجبل بزمام مركز أبوقرقاص.

انتقلت أجهزة الأمن ورجال المباحث ودفعت هيئة الاسعاف بالمحافظة بـ4 سيارات لموقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع 8 مواطنين، هم: أحمد حسين، وشقيقه محمد، أحمد ناصف، طارق محمود، محمد خالد، عمر محمود، ونجليه محمد، ومحمود، وجميعهم يقيمون بقرية أسمو العروس التابعة لمركز ديرمواس، في أقصي جنوب المحافظة، وقد تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى العام.

أفادت التحريات الأولية التي أجرتها وحدة مباحث مركز أبوقرقاص، تحت إشراف اللواء خالدعبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق، والوقوف علي أسباب الحادث، وتم التحفظ علي جثث الضحايا بمشرحة المستشفي العام، لحين العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف.

يشار أن الطريق الصحراوي الشرقي، شهد السبت الماضي وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وربع نقل، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب الشبوره المائية، ونتج عن ذلك مصرع 6 مواطنين.

أخبار تهمك

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ ساعتين

إشتباكات و7 حالات طرد حصيلة تعادل مليج وجمهورية شبين بدوري الناشئين

منذ أقل من ساعة

مصطفي محمد يقدم طلبا لإدارة الزمالك

منذ ساعتين

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يصدم مصطفي محمد

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة ثنائي الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

كوتينيو قد يغرم برشلونة 20 مليون يورو

منذ أقل من نصف ساعة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 7 ساعات

كاسياس يعود إلى ريال مدريد في منصب جديد

منذ أقل من ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر السومة

منذ ساعة و 21 دقيقة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

09:29 م

نجم الزمالك ينفجر في وجه إدارة القلعة البيضاء

10:41 م

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

07:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن