مواجهات قوية للترسانة وطنطا وشبين وبتروجت والداخلية بالقسم الثاني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأربعاء منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة الهامة :

1- زد اف سى مع السكة الحديد

يستضيف فريق زد بقيادة أسامة نبيه، نظيره فريق السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور، بملعب الأول في أكتوبر، حيث يتصدر زد القمة برصيد 8 نقاط بعد فوزه على فريق كوكاكولا بهدف، بينما فريق السكة الحديد في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من فريق منتخب السويس بهدفين نظيفين.

2- سرس الليان مع القناة

يحل فريق القناة بقيادة تامر مصطفى ضيفأ ثقيلا على فريق سرس الليان بقيادة أسامة حجاج.

يدخل فريق سرس الليان اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق النصر بهدف، بينما فريق القناة في المركز التاسع برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من فريق الزرقا بهدف دون رد.

3- الزرقا مع بورتو السويس

يلعب فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي مع فريق بورتو السويس بقيادة أشرف توفيق، بستاد الجيش السويس، حيث يحتل الزرقا وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق القناة بهدف، بينما فريق بورتو في المركز السابع برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق جمهورية شبين بهدف نظيف.

4- منتخب السويس مع الترسانة

يشهد ملعب استاد السويس الجديد مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر مع فريق الترسانة بقيادة علاء نوح
يدخل الفريقين اللقاء برصيد 6 نقاط، حيث شهدت الجولة السابقة فوز السويس على السكة بهدفين نظيفين، بينما تعادل الترسانة مع المريخ
بهدف لمثله.
لا يتوفر وصف.

5- النصر مع طنطا

يواجه فريق النصر بقيادة سيد عيد نظيره فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال، يدخل فريق النصر اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من فريق الزرقا بهدف، بينما فريق طنطا في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق بتروجت بدون أهداف.

6- المريخ مع بتروجت

يلتقي فريق المريخ على ملعبه بقيادة أحمد عبد العزيز مع فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال، ويدخل المريخ اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع فريق الترسانة بهدف لمثله، بينما بتروجت في المركز الرابع برصيد 6 نقاط بعد تعادله مع فريق
طنطا بدون أهداف.

7- الداخلية مع كوكاكولا

يقام لقاء الداخلية وكواكولا بملعب الدفاع الجوي، ويدخل فريق الداخلية اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط بعد فوزه على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف، بينما كوكاكولا في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من زد بهدف نظيف.

8- جمهورية شبين مع النجوم

يلتقي فريق جمهورية شبين بقيادة أبو العينين شحاتة مع فريق النجوم بقيادة أمير عزمى، ويقام اللقاء بستاد جامعة المنوفية، ويدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة وحيدة ف يموقف متأزم،  بعد هزيمته جمهورية شبين من بورتو، بهدف وسقوط النجوم أمام الداخلية بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- زد اف سى 8 نقاط
2- الزرقا 7 نقاط
3- سرس الليان 7 نقاط
4- بتروجت 6 نقاط
5- منتخب السويس 6 نقاط
6- الترسانة 6 نقاط
7- بورتو السويس 6 نقاط
8- النصر 5 نقاط
9- القناة 5 نقاط
10- المريخ 5 نقاط
11- الداخلية 5 نقاط
12- كوكاكولا 4 نقاط
13- السكة الحديد 3 نقاط
14- طنطا نقطتين
15- النجوم نقطة
16- جمهورية شبين نقطة

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