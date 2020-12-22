برينتفورد يفاجئ نيوكاسل ويطيح به من كأس الرابطة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فاجئ برينتفورد نادي نيوكاسل وواصل نتائجه المبهرة في بطولة كأس الرابطة الانجليزية وحقق الفوز بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء لحساب مباريات الدور ربع النهائي من البطولة.


ويدين الفريق القادم من التشامبيونشيب بالفوز إلى نجم وسط الفريق اللاعب الشاب جوشوا دا سيلفا والذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة السادسة والستين.


وواصل برينتفورد بهذه النتيجة مسلسل الإطاحة بأندية البريميرليج، والذي بدأ من الدور الثاني على حساب ساوثامبتون بهدفين نظيفين وبعد ذلك وست بروميتش بركلات الجزاء في الدور الثالث وفولهام في ثمن النهائي.

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نيوكاسل برينتفورد

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