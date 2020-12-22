رئيس لجنة الصحة النفسية بحقوق الإنسان يفوز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دولي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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فاز الدكتور أحمد خليفة أستاذ علم النفس المساعد بكلية الآداب جامعة بنى سويف، رئيس قسم الصحة النفسية بمجلس حقوق الإنسان، بجائزة أفضل بحث في المؤتمر العلمي الافتراضي الدولي الأول لكلية التربية الأساسية بجامعة ديالي بالعراق، تحت شعار " نرتقي بوعينا من أجل طلبتنا - رؤى علمية لتحديات واقعية".

وقال الدكتور أحمد خليفة: تقدمت إلي جامعة ديالي بالعراق ببحث عنوانه " المحددات النفسية المنبئة بالتطرف الفكري لدي عينة من طلاب الجامعة"، ضمن 102أبحاث في مجالات متنوعة أرسلها باحثين يمثلون 12دولة عربية،وتم تقسيم وتصنيف الأبحاث في ثلاثةمحاور وتولت اللجنة المسؤولة تقييم الأبحاث.

وأضاف خليفة: أعلن رئيس جامعة ديالي الدكتور عبد الرحمن ناصر راشد اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر ديسمبر 2020، عن حصول بحثي على المركز الأول وجائزة أفضل بحث في تصنيف المحور الثاني. 

واشار خليفة إلي أنه الباحث المصرى الوحيد الذي حصل على جائزة أفضل بحث بجانب باحثين آخرين من دول عربية فازا بالجائزة أيضا في المحورين الأول والثالث في المؤتمر، لافتا إلى أنه كان من المقرر سفره الي العراق لتسلم الجائزة ولكن إدارة جامعة ديالي فضلت إعلان أسماء الفائزين " اون لاين" نظرا لانتشار جائحة فيروس كورونا وتسلمت صورة من إعلان الجائزة على الواتس الخاص بي اليوم.

، ولفت خليفة إلي أن بحثه يتضمن مجموعة من المحددات النفسية التي تتننبأ بالتفكير المتطرف لدي عينة من الطلاب الجامعيين، بالإضافة إلى مجموعة من المهارات مثل توكيد الذات والتفكير الناقد تساهم في خفض التطرف الفكري. 

كما يوصي البحث بدراسة مثل تلك المهارات وخاصة التفكير الناقد لحماية الشباب من الوقوع في التطرف الفكري.
رئيس لجنة الصحة النفسية بحقوق الإنسان يفوز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دولي
رئيس لجنة الصحة النفسية بحقوق الإنسان يفوز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دولي

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