فرنسا: أكثر من 800 وفاة و11795 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 11795 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و490 ألفا و946 حالة.

 

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 802 حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها ليصل إجمالي الوفيات إلى 61702.

 

وأعلنت الوزارة يوم الاثنين عن تسجيل 351 وفاة، و5700 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وتعالج المستشفيات الفرنسية 24964 مريضا بفيروس كوفيد -19، أي أقل بـ269 عن يوم الاثنين.

 

وانخفض عدد المرضى الذين عولجوا في العناية المركزة إلى 2728، أي أقل بـ18 عن يوم الاثنين.

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