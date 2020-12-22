زراعة الفيوم: تكثيف الحملات الإزالة على الأراضي الزراعية بالمراكز

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في إطار تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لازالة التعديات على الأراضي الزراعية بزمام المحافظة.



أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم باستمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية والمتابعة الدورية واليومية والتصدى لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددا على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بضرورة إزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.



فى سياق ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة بناحية سيلا على مساحة 6 قراريط الحالة الأولى بمساحة 3 قيراط بحوض مارس النجار والحالة الثانية على مساحة 3 قيراط بحوض عدنان

وإزالة أخرى حالة تعدى بناحية سيلا - مركز الفيوم على مساحة 1 قيراط و12 سهم بحوض البطحاية وذلك بحضور الاستاذ أحمد لطفى الخولى، رئيس الوحدة المحلية بسيلا والمهندس سيد احمد محمود، رئيس قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبد الحليم رئيس قسم التعديات بالإدارة الزراعية والأستاذ عبد الغفار سكرتير الوحدة المحلية والمهندس محمود دكرورى، مسئول الإسكان بالوحدة والمهندس مشهور مدير الجمعية الزراعية بناحية سيلا والمهندس حسين عبد الحميد مشرف الجمعية الزراعية بسيلا.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله حاله تعدي علي الارض الزراعيه ناحيه جمعيه سنورس اول مركز سنورس مساحه 12سهم وازاله أخرى على مساحه 100 متر ازاله حاله تعدي زمام جمعية سنورس أول حوض خليج الروس في الزاوية الخضرا، وذلك بحضور المهندس خالد فتحي، رئيس قسم الحماية بالإدارة الزراعية وقوات الشرطة ومجلس المدينة.

