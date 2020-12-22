أديرة بنى سويف تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد بسبب كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أصدرت أديرة "القديس العظيم الأنبا أنطونيوس" و"القديس العظيم الأنبا بولا بمركز ناصر" بمحافظة بني سويف بيان، اليوم الثلاثاء، قدما فيه اعتذرا فيه عن أى استقبالات رسمية أو شعبية صباح يوم عيد الميلاد المجيد في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة المصرية لمجابهة وباء كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع.

وقال القمص فام الأنطوني وكيل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بمدينة ناصر، في بيان له، إن أديرة بوش تعتذر عن أى استقبالات رسمية وشعبية صباح يوم العيد في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة وباء كورونا المستجد، ونقدر محبة أخواتنا المسلمين، ولكن هذه الظروف تحتم الالتزام بتعليمات الدولة والبقاء فى المنازل والتباعد الاجتماعي.

وأضاف القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير القديس العظيم الأنبا بولا ببوش، في بيان آخر، أن أديرة ناصر تقدر محبة الجميع وحرصهم علي تقديم التهنئة صباح يوم العيد وطوال اليوم إلا أنها تعتذر هذا العام نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب من الجميع مساندة الدولة المصرية في مجابهة هذا الوباء الذي يجتاح العالم واتخذت الدولة المصرية العديد من القرارات الصعبة والهامة والتي تتطلب من الجميع مساندتها ودعمها علي رأسها التباعد الاجتماعي والبعد عن التجمعات.

واختتم القمص باسليوس ندعوا الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، وأن يكلل الله جهود الأطباء الجبارة وتضحياتهم في سبيل اقتلاع هذا المرض الخطير من مصر وأن يحفظ الله حياة الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسى، والذي يقود هذه الفترة التاريخية بحنكة وحكمة وتحية لجهود جميع رجال المحافظة ورجال الأمن وكافة القيادات الذين يعملون ليل نهار من أجل الخروج من هذه الفترة الحرجة.

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