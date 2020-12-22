هل يحمي لقاح كورونا المتعافي من الفيروس؟ (فيديو)

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قال الدكتور ماجد الديب، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، إنه من الوارد أن يؤثر لقاح كورونا على السلالة الجديدة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، على الجميع الحصول على اللقاح كحماية من الفيروس.



وأضاف الدكتور ماجد الديب، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، "من لديه أجسام مضادة من الفيروس نتيجة إصابته بكورونا من قبل ممكن ألا يحصل على اللقاح حاليا حتى تنتهي الأجسام المضادة المتكونة من إصابته السابقة وذلك بعد عمل التحاليل اللازمة".

