أستاذ أوعية دموية يكشف أسباب زيادة وفيات كورونا في مصر

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قال الدكتور ماجد الديب، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، إن الاستعمال اليومي للوسائل الاحترازية من الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة وغسل اليدين بالمطهرات، من شأنه أن يقي الإصابة بالفيروس التاجي.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فيروس كورونا يتحور بشكل دائم.



وأضاف الكتور ماجد الديب، أن بعض الناس يحاول إنكار الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويتوهم أنه دور برد عادي حتى يصاب بمضاعفات شديدة خلال بضعة أيام.



وأشار أستاذ جراحة الأوعية الدموية، إلى أن الغالبية العظمى لن تحصل على اللقاح لصعوبة توفيره لهم أوعدم تمكنهم من الحصول عليهم أو أن توفيره للجميع يتطلب أوقات طويلة.



وفسر زيادة وفيات كورونا، بإصابة أصحاب الأمراض المزمنة بالفيروس أو استهتار الناس بالفيروس، مشيرا إلى أن أي أعراض تظهر لا بد من اعتبارها إصابة بكورونا حتى يثبت العكس.

