تراجع قوي في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
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شهدت أسعار الذهب تراجع قوي بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع قوة الدولار الأمريكي، وبعد بيانات اقتصادية.

وهبطت أسعار المعدن مع ارتفاع الدولار الأمريكي بوتيرة قوية، حيث استفادت من كونها ملاذ آمن ضد مخاوف سلالة جديدة شديدة العدوى لفيروس كورونا.

وكشفت بيانات اقتصادية عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة قياسية تجاوزت التقديرات السابقة خلال الربع الثالث، فيما انخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين بعكس توقعات المحللين.

ولم تتمكن أسعار المعدن من الاستفادة من إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة تحفيزية بقيمة 892 مليار دولار، لدعم الاقتصاد الذي دمره الوباء.

وارتفع الذهب بنسبة 23 بالمائة هذا العام، مدعوماً بسلسلة من إجراءات التحفيز التي أثارت مخاوف من التضخم، وغالبًا ما يستخدم المعدن النفيس كتحوط ضد التضخم.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.7 بالمائة، أو ما يعادل 12.50 دولار، ليصل إلى 1870.30 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6 بالمائة مسجلا 1866.20 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6 بالمائة إلى 90.60.

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