نقابة الأطباء: وزارة الصحة هي المسؤولة عن تطعيم الاطقم الطبية باللقاح الصيني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علقت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للاطباء وأستاذ طب الاطفال، على إستعداد نقابتها لتطعيم الاطقم الطبية بلقاح " سينوفارم" الصيني الذي تعاقدت مصر عليه وحددت أولويات اللقاح ويأتي الاطباء في المرتبة الاولى قائلة ":وزارة الصحة متولية الامر بكامل جوانبه والوزارة أعلنت أن الفرق الطبية هي الفئة الاولى التي ستحصل على اللقاح ".

وتابعت "الشافعي"، خلال مداخلةهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، راي نقابتها هو رأي إستشاري فقط لكنها أكدت أن اللقاح الصيني متفق عليه لكون لقاح تقليدي ويشبه لقاحات الاطفال التي يحصلون عليها في بداية حياتهم فهو يعتمد على فيروس ميت يحث الجهاز المناعي للجسم لتكوين اجسام مضادة ومن ثم فهو أمن وفي متناول الجميع قائلة: " نسبة أمانه 86% وبالتالي مضمون وأنا شخصيًا هحصل عليه "

. وحول أراء الاطباء أعضاء النقابة وجمعيتها العمومية حول التطعيم كونه إختياريًا بين الاطقم الطبية قالت: إحنا في جائحة والوقت سريع ومايسمحش بالانتظار فلازم ناخد القاح خاصة وأنه أمن ".

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