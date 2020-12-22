المركز الديموجرافي بالتخطيط: نحتاج خطط سريعة وقريبة لاستهداف رؤية 2030

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قالت الدكتورة أميرة تواضروس، مديرة مركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، إن خطة ضبط النمو السكاني يعملون عليها منذ 3 شهور، حيث أن الحكومة تراجع التصور النهائي لاستراتيجية ضبط النمو السكاني تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية.



وأضافت الدكتورة أميرة تواضروس، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من الخطة هو أن يكون النمو السكاني متماشيا مع التنمية، لافتًا إلى أن الخطة تتم على 3 محاور منها التمكين الاقتصادي، وتوفير وسائل تنظيم النسل بالمجان، توعية وتثقيف صحي، وتستمر الخطة على مدار 3 سنوات.



وأوضحت مديرة المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، أن هناك استهداف لرؤية مصر 2030، ولذلك نحتاج خطط سريعة وقريبة الأجل، ويتم التركيز على عدد من القطاعات، وبنهاية 3 سنوات نكون حققنا تنمية تتماشي وفق رؤية 2030.