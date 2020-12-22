مصطفي محمد يقدم طلبا لإدارة الزمالك

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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طلب مصطفي محمد نجم هجوم الزمالك طلب من مسئولي لجنة كرة القدم منحه مهلة أسبوع من أجل التفكير في أمر تأجيل احترافه حتى الموسم المقبل.

وقام مصطفي محمد بإبلاغ مسئولي الزمالك بتلقيه عرضًا ًفرنسياً للإنتقال للاحتراف في بطولة الدوري الفرنسي بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وطالبت لجنة كرة القدم في القلعة البيضاء نجم هجوم الفريق تأجيل الأمر حتى الموسم المقبل مع وعده بتجديد تعاقده مع الفارس الأبيض وتعديل عقده بما يتناسب مع قدراته وإمكانياته الفنية والبدنية وعطاؤه مع الفريق طوال الفترة الماضية.

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