خبيرة تسويق: مدينة الجلالة قائمة على العديد من الموارد

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قالت رانيا قابيل، خبيرة التسويق العقاري، إن مدينة الجلالة قائمة على العديد من الموارد، خاصة أن جنوب الجلالة تعتبر منطقة محاجر لاستخراج الرخام والفوسفات، وإعداد العمال في هذه المنطقة يقدر بشكل مبدأي بـ 120 ألف عامل، وهذا يعني صناعة مجتمع متكامل في هذه المنطقة.



وتابعت "قابيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مدينة الجلالة مجتمع متكامل، وتصنف على أنها أفضل الأماكن كمشفى علاجي مماثل عليون موسى، لأن تقع على ارتفاع يقدر بـ700 متر على سطح الأرض، وبذلك درجة الحرارة في هذه المنطقة أقل من القاهرة بـ 10 درجات.



ولفتت إلى أن مدينة جبل الجلالة لن تكون مشفى فقط، ولكنها مصيف يحتوي على الكثير من الأماكن الترفيهية، مشيرة إلى أن منطقة الجلالة تحتوي على جامعة الجلالة التي افتتحت هذا العام.



