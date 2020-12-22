خبيرة تسويق: مدينة الجلالة قائمة على العديد من الموارد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت رانيا قابيل، خبيرة التسويق العقاري، إن مدينة الجلالة قائمة على العديد من الموارد، خاصة أن جنوب الجلالة تعتبر منطقة محاجر لاستخراج الرخام والفوسفات، وإعداد العمال في هذه المنطقة يقدر بشكل مبدأي بـ 120 ألف عامل، وهذا يعني صناعة مجتمع متكامل في هذه المنطقة.

وتابعت "قابيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن مدينة الجلالة مجتمع متكامل، وتصنف على أنها أفضل الأماكن كمشفى علاجي مماثل عليون موسى، لأن تقع على ارتفاع يقدر بـ700 متر على سطح الأرض، وبذلك درجة الحرارة في هذه المنطقة أقل من القاهرة بـ 10 درجات.

ولفتت إلى أن مدينة جبل الجلالة لن تكون مشفى فقط، ولكنها مصيف يحتوي على الكثير من الأماكن الترفيهية، مشيرة إلى أن منطقة الجلالة تحتوي على جامعة الجلالة التي افتتحت هذا العام.

أخبار تهمك

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

مصطفي محمد يقدم طلبا لإدارة الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 3 ساعات

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إصابة ثنائي الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر السومة

منذ 39 دقيقة

عاجل - الكشف عن نتيجة مسحة الأهلي في النيجر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

إشتباكات و7 حالات طرد حصيلة تعادل مليج وجمهورية شبين بدوري الناشئين

منذ ربع ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

09:29 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

07:24 م

عاجل.. إصابة ثنائي الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

09:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن