نقابة الأطباء :250 شهيدا في صفوف الأطباء و10 الآلاف إصابة منذ بداية الجائحة



أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" قائلة:"الاصابات في صفوف الاطباء طبيعي تكون الاعلى حيث أنهم خطوط المواجهة الاولى ".



وكشفت أن حجم الاصابات في صفوف الاطباء منذ بداية الجائحة إقترب من 10 ألالاف إصابة مؤكدة أن هذا كان متوقعًا.



لكن الشافعي قالت أنه مع إنخفاض درجات الحرارة بدات موجة تصاعد الاصابات مؤكدةأن الارقام المعلنة تختلف كثيرًا عن الواقعية والاصابات الان إرتفعت ولم تعد فردية بل أصبحت إصابات عائلية.



وحول إصابات الاطفال قالت: " الفيروس في بدايته كان الاطفال هم القطاع الاقل تضررًا وتسلجيلًاللاصابات لكن الفيروس وفقًاللمراجع العلمية شهد تحور تقريبًا 18 مرة وفقًا لما أعن ويقال في هذه الدراسات ولكن هذا إتضح أيضًا فعليًا على الارض مع ظهور الاعراض في صفوف الاطفال ولكن رغم ذلك فغن وفيات الاطفال أقل بكثير من الكبار رغم إرتفاع معدل الاصابة في الفئات العمرية الصغيرة



وأكملت: " املنا فقط حتى مع ظهور اللقاح في إلتزام الناس بالاجراءات الاحترازية فهي صمام الامان "

قالت الدكتورة نجوى الشافعي، وكيل النقابة العامة للاطباء وأستاذ طب الاطفال، إن الاطقم الطبية هي أولى صفوف خط المواجه لفيروس " كورونا " منذ بداية دخوله إللى مصر كاشفة أن عدد شهداء الاطقم الطبية بلغ نحو 250 طبيب في صفوف الاطباء بينما يتشابة الرقم أو أقل ليس بشكل كبير في صفوف التمريض يليهم الصيادلة في المتربة الثالثة.