خبيرة تسويق: مدينة جبل الجلالة لا تقل أهمية عن العاصمة الإدارية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت رانيا قابيل، خبيرة التسويق العقاري، إن مدينة جبل الجلالة لا تقل اهمية عن العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى ان هذه المدينة مساحتها ليست كبيرة، ولكن اهميتها تفوق العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابعت "قابيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن منطقة جبل الحلالة مساحتها 19 ألف فدان، وتقع أعلى مستوى سطح البحر بـ700 متر، وهذا يعطي منظر رائع جدًا للبحر، معقبة:" منظر رائع مشفتش في جماله قبل كده".

ولفتت إلى أن مدينة الجلالة في هذه المنطقة عملت استغلال الموارد المتاحة، من خلال ربطها بميناء العين السخنة، وميناء بور سعيد، وميناء سفاجا، من خلال إعداد طرق وشق الجبل، وهذا الأمر تكلفته مرتفعة جدًا.

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