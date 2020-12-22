أحمد موسى: "أبو تريكة لاعب مبدع.. ولما راح قطر تحول لـ حاجة رابعة"

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استنكر الإعلامي أحمد موسى، تصريحات محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، بشأن موقف الجامعة العربية من التطبيع؟



وقال موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": "محدش يقدر يتكلم عن أبو تريكة كلاعب كرة مبدع، ودائما أفرق بين أبو تريكة اللاعب، والشخص الذي ذهب إلى قطر وتحول إلى حاجة رابعة".



وتابع"أبو تريكة انتقد التطبيع خلال تواجده في استوديو لتحليل مباريات كرة القدم بقناة بي إن سبورت، وقال إن جامعة الدول العربية لا تتحرك تجاه التطبيع"، "هل أبو تريكة لا يرى مكتب التمثيل التجاري الإسرائيلي المتواجد في الدوحة منذ عام 1996، إيه علاقتك بالسياسة، ليس دور الجامعة العربية الحديث عن هذا الأمر".



وأضاف: "أبو تريكة كان لاعبا موهوبا وقدم الكثير للأهلي ومنتخب مصر، لكن لماذا يتدخل في السياسة"، مشيرا إلى أن قطر أول دولة خليجية يعزف بها السلام الإسرائيلي عام 1996.



ووجه رسالة إلى أبوتريكة قائلا: "نتنياهو زار قناة الجزيرة، فضلا عن أن حجم استيراد قطر من إسرائيل وصل إلى 10 مليارات دولار خلال العام الجاري".



وأكد موسى أن قطر وتركيا أول من باعوا القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل عام 1949.



وأشار موسى إلى أن أردوغان زار متحف الهولوكوست في إسرائيل.



