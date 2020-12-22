لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن مصر تشهد قفزة كبيرة في إصابات ووفيات " كورونا " وهذا ما يعكس اننا نعيش ذروة الموجه الثانية من عمر الفيروس المستجد.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن أرقام الاصابات المعلنة تلك فقط التي تتوجه للمؤسسات الصحية والمعامل المركزية بخلاف من يتم عزلهم منزليًا لكن أرقام الوفيات دقيقة جدًا.

واصلت " بالامس حققنا عدد وفيات 32 وفاة وهو رقم كبير يمثل قفزة بنسبة 10% ليصل معدل الوفيات في مصر 5% من الاصابات المعلنة ".

مطالبة المصريين بإتباع الاجراءات الاحترازية وعدم التهاون خلال الفترة البينية حتى وصوله مؤكدة أنه حتى عندما يصل سياخذ وقتًا وفقًا لجداول الاولويات وأتمت: " ماحدش فينا إلا وحواليه حد مصاب بكورونا الذ ي يشهد إنتشارًا واسعًا.

أخبار تهمك

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة طلب مروان محسن عدم المشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن نتيجة مسحة الأهلي في النيجر

منذ ساعة و نصف

مرشح لرئاسة برشلونة يعد جماهير برشلونة بعودة الساحر

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفي محمد يقدم طلبا لإدارة الزمالك

منذ نصف ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

منذ أقل من ساعتين

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 8 ساعات

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

07:24 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

07:00 م

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن