لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

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قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن مصر تشهد قفزة كبيرة في إصابات ووفيات " كورونا " وهذا ما يعكس اننا نعيش ذروة الموجه الثانية من عمر الفيروس المستجد.



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن أرقام الاصابات المعلنة تلك فقط التي تتوجه للمؤسسات الصحية والمعامل المركزية بخلاف من يتم عزلهم منزليًا لكن أرقام الوفيات دقيقة جدًا.



واصلت " بالامس حققنا عدد وفيات 32 وفاة وهو رقم كبير يمثل قفزة بنسبة 10% ليصل معدل الوفيات في مصر 5% من الاصابات المعلنة ".



مطالبة المصريين بإتباع الاجراءات الاحترازية وعدم التهاون خلال الفترة البينية حتى وصوله مؤكدة أنه حتى عندما يصل سياخذ وقتًا وفقًا لجداول الاولويات وأتمت: " ماحدش فينا إلا وحواليه حد مصاب بكورونا الذ ي يشهد إنتشارًا واسعًا.