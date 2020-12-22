إدارة الحفاظ على التراث تكشف تفاصيل تطوير القاهرة التاريخية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قالت الدكتورة ريهام عرام، مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، إن هناك عملية احياء وإعادة تأهيل لمنطقة القاهرة التاريخية، لافتة إلى أنه مشروع قومي برعاية دولة رئيس الوزراء سوف تبدأ بالحسين والأزهر وبوابات القاهرة.

وأضافت الدكتورة ريهام عرام، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم إعادة توظيف واستغلال ساحة الحسين، وترميم المنازل القديمة المبنية من الحجر، خاصة أنها جزء من البناء العمراني القديم.

وأوضحت أنه سوف يتم إزالة الممارسات العشوائية في تلك المناطق لتتحول لمناطق جذب سياحي، بالإضافة إلى إزالة أية تشوهات أصابت الأحياء التاريخية بالقاهرة، مشيرة إلى أن السياح ينجذبون للفنادق التراثية التي تتميز بالشبابيك الخشبية، والعمالة الاسلامى.

وتابعت: أننا نعيد شكل القاهرة القديمة لما كانت عليه، بالإضافة إلى تحسين وإعادة تأهيل الحرف التراثية التقليدية لتكون مناسبة لطبيعة نشاطها وتواجدها في المنطقة المحيطة بها.

أخبار تهمك

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ ساعتين و 32 دقيقة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفي محمد يقدم طلبا لإدارة الزمالك

منذ نصف ساعة

حقيقة طلب مروان محسن عدم المشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن نتيجة مسحة الأهلي في النيجر

منذ ساعة و نصف

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ حوالي 5 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وتلا وميت خاقان وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ حوالي 6 ساعات

مرشح لرئاسة برشلونة يعد جماهير برشلونة بعودة الساحر

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

07:24 م

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

07:00 م

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن