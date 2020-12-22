تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة فيورينتينا في الدوري الايطالي
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:24 م
محمد أيمن
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أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس تشكيلة البيانكونيري التي تستعد لمواجهة فريق نادي فيورينتينا لحساب مباريات الدوري الايطالي الممتاز.
وجاءت تشكيلة البيانكونيري على النحو التالي :-
حراسة المرمى: تشيزني.
الدفاع: ساندرو - بونوتشي - دي ليخت.
الوسط: كييزا - ماكيني - بينتاكور - كوادرادو - رامزي.
الهجوم: موراتا - كريستيانو رونالدو.
وتأتي دكة البدلاء كالتالي:بوفون، بنسوليو، كيليني، دانيلو، دراجوسين، فرابوتا، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي، ديبالا، دا جارسا.
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