تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة فيورينتينا في الدوري الايطالي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس تشكيلة البيانكونيري التي تستعد لمواجهة فريق نادي فيورينتينا لحساب مباريات الدوري الايطالي الممتاز.


وجاءت تشكيلة البيانكونيري على النحو التالي :-

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: ساندرو - بونوتشي - دي ليخت.

الوسط: كييزا - ماكيني - بينتاكور - كوادرادو - رامزي.

الهجوم: موراتا - كريستيانو رونالدو.

وتأتي دكة البدلاء كالتالي:بوفون، بنسوليو، كيليني، دانيلو، دراجوسين، فرابوتا، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي، ديبالا، دا جارسا.



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يوفنتوس فيورينتينا الدوري الايطالي الممتاز

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