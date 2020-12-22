تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة فيورينتينا في الدوري الايطالي

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس تشكيلة البيانكونيري التي تستعد لمواجهة فريق نادي فيورينتينا لحساب مباريات الدوري الايطالي الممتاز.









وجاءت تشكيلة البيانكونيري على النحو التالي :-





حراسة المرمى: تشيزني.





الدفاع: ساندرو - بونوتشي - دي ليخت.





الوسط: كييزا - ماكيني - بينتاكور - كوادرادو - رامزي.





الهجوم: موراتا - كريستيانو رونالدو.





وتأتي دكة البدلاء كالتالي:بوفون، بنسوليو، كيليني، دانيلو، دراجوسين، فرابوتا، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي، ديبالا، دا جارسا.











