خبيرة: المسافة الزمنية بين القاهرة ومدينة الجلالة لن تزيد عن ساعة إلا ربع

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:18 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت رانيا قابيل، خبيرة التسويق العقاري، إن مدينة الجلالة تحتوي على جامعة الملك عبد الله التي تعتبر من أكبر الجامعات في الشرق الاوسط، وستقدم تعليم بقيمة مرتفعة، هي مناسبة لمن يريد تعليم لأولاده بشكل أفضل.

و وتابعت "قابيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، ان مدينة الجلالة لن تكون مدينة للسياحة فقط، ولكنها مجتمع متكامل للحياة فيها بصورة كاملة، مشيرة إلى أن المسافة الزمنية بين القاهرة ومدينة الجلالة لن تزيد عن ساعة إلا ربع خلال الفترة المقبلة

ولفتت إلى أن المدينة تحتوي على مدينة كاملة للعلوم مخصصة للمصانع والمهن المتواجدة في المدينة، في اطار العمل على توفير فرص عمل، وتدريب خريجي الجامعة بالقرب من المدينة.


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