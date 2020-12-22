أحمد جمعة: الوفد الليبي يحمل مطالب تعمل على حلها الدولة المصرية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال الكاتب أحمد جمعة، متخصص في الشأن الليبي، إن زيارة الوفد الليبي في القاهرة شديدة الأهمية.

وأضاف الكاتب أحمد جمعة، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الوفد الليبي يحمل مطالب تعمل على حلها الدولة المصرية، منها التدخلات الخارجية في الدولة الليبية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية مصرية مع الجنوب الليبي، وسوف يتم منحهم منح دراسية لأبناء الجنوب الليبي، وأيضا المساعدات الصحية.

وأكد أن هذه الزيارة لها صدى للمتابع للشأن الليبي، مشيرًا إلى أن لجنة وضع الدستور الليبي مشكلة من 17 عضو، و7 منها ينتمي لجماعة الإخوان، وهناك تهميش كبير للجنوب الليبي، وفرض سيطرة الإخوان التي تسعى لكرسي الحكم في ليبيا.

أخبار تهمك

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي محمد يقدم طلبا لإدارة الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 3 ساعات

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة.. جونسون يدرس استبعاد هاني أمام سونيديب ولاعب مفاجئ يعوضه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ثنائي الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الكشف عن نتيجة مسحة الأهلي في النيجر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رد فعل مفاجئ من الأهلي على أنباء تأجيل القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 22 ساعة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب الأهلي من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة طلب مروان محسن عدم المشاركة مع الأهلي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر السومة

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

09:29 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

07:24 م

عاجل.. إصابة ثنائي الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

09:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن