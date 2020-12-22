"ليلة دخلة لسونسون بحديقة الحيوان".. ورئيس الحديقة: "حدث تاريخي" (فيديو)

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علق الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، على استقبال الزرافة الوحيدة "سونسون" في حديقة الحيوان عريس جديد وافد من جنوب أفريقيا، قائلًا: " حدث تاريخي، خاصة أننا استقبالنا 3 زرافات التي تعتبر من نجوم الحديقة، خلاف أن الزرافات مهددة بالانقراض".



وتابع "رجائي"، خلال تصريحات اعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الحديقة حصلت على هذه الزرافات بدون أي أعباء مالية على الحديقة، مشيرًا إلى أن الحديقة شملت بعض الزيادات في بعض الحيوانات الهامة، فقامت بتدبيل فرس النهر الذي زاد الفترة الأخيرة في الحديقة بالزرافة.



ولفت إلى أن الحديقة نجحت في الحصول على 3 زرافات، وهذا بمثابة حدث تاريخي داخل حديقة حيوان الجيزة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في فرس النهر، وأحد انواع البغبغانات والبجع الأبيض.

