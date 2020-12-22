إشبيلية يعود بفوز ثمين من الميستايا
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:04 م
محمد أيمن
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية من العودة بنقاط الفوز من ملعب الميستايا على مضيفه فريق نادي فالنسيا وذلك بهدف مقابل لا شيء في المبارةا التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بهدف مقابل لا شيء لحساب لقاءات الجولة الخامسة عشر من الليجا.
ظل التعادل السلبي هو سيد الموقف بين الفريقين حتى الدقيقة 81، عندما سجل النجم خوسيه خواكين فرنانديز "سوسو" هدف انتصار الأندلسيين.
بهذا الفوز رفع نادي إشبيلية رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة والعشرين إرتقى بها للمركز الخامس فيما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة الخامسة عشر في المركز الثالث عشر.