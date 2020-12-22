عاجل - نجم الأهلي يُجري عملية جراحية ناجحة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة عاجلة خلال الساعات الماضية، بعد إصابته مؤخرًا في الدوري العام.

وتعرض ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، للإصابة بخلع في الكتف خلال مواجهة مصر المقاصة، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف وحيد بافتتاح المسابقة المحلية.

وكتب ناصر ماهر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمدلله تمت العمليه النهارد، بشكر النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب على اهتمامه من أول يوم وبشكر جمهور النادي الأهلي على دعواتكم ودعمكم ان شاء الله ارجع ع خير وأكون عند حسن ظنكم".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة كيفين جونسون المدرب العام، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.

ويدخل المارد الأحمر، اللقاء بأهداف الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية على حساب الزمالك غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف وحيد للمرة التاسعة في تاريخه.

وينطلق اللقاء غدٍ الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت النيجر، الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، لحساب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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