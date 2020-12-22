إنشاء شعبة "تنمية الموارد البشرية" لأول مرة بتجارية القاهرة





شكل المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، شعبة تجارية جديدة والاولي من نوعها بالغرف التجارية اليوم الثلاثاء، وهي شعبة مراكز التدريب وتنمية الموارد البشرية بغرفة القاهرة التجارية لدورة 2020 - 2024 وتكونت الشعبة من جمعية عمومية تضم 21 عضوا.





واعلن "العربي" ،عن اختيار مجلس ادارة الشعبة بالتزكية، واختيار هيئة مكتبها بالتزكية ايضا، حيث جاء الدكتور صفوت النحاس رئيسا ومدحت عبد الوهاب ومحمد نبيل نائبان اول وثان ومحمد السيد سكرتيرا عاما للشعبة.

وابدي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ارتياحة وتفاؤلة لتشكيل مثل هذه الشعبة التي تمثل القطاع الاهم في التنمية والتطوير خاصة في ظل خطة اتحاد الغرف التجارية لتنمية القطاعات المختلفة من منتسبي الغرف التجارية الذين يمثلون القاعدة الاساسية لاقتصاد بلدنا كما ان تشكيل هذه الشعبة ياتي تماشيا مع الخطة التطويرية التي تشهدها الدولة مؤخرا علي كافة الاصعدة والتي تبدأ من تطويروتنمية مهارات العامل البشري .

ولفت "العربي" الي ان اتحاد الغرف التجارية يسير جنبا الي جنب مع التطور الحكومي لاننا في النهاية لنا هدف واحد وهو خدمة بلدنا مشددا علي ان تدريب وتاهيل العامل البشري علي احدث السبل التطويرية والتنموية الحديثة تعتبر العمود الفقري لنمو اقتصادنا القومي من خلال تنمية كافة القطاعات بالمؤسسات الاقتصادية والتنسيق مع الجهات الحكومية لتحقيق هذا الهدف وهو ما يقوم به اتحاد الغرف حاليا في خطتة التطويرية سواء من خلال تاهيل وتدريب العامل البشري او تطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي التي تعتمد ايضا علي العامل المؤهل بشكل صحيح.





وتوقع رئيس اتحاد الغرف التجارية ان يكون لهذه الشعبة شأنا كبيرا في ظل تمثيلها لقطاع مهم سيكون قاطرة مهمة لتحقيق التقدم والرقي والتنمية للانشطة ومن ثم للاقتصاد القومي ولذلك ستنال هذه الشعبة وكل الشعب بالغرفة والاتحاد كل المساندة من اجل تحقيق خطط مستقبلية تنموية هدفها مصلحة بلدنا علي الصعيد المحلي والدولي.