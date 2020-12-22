وزير قطاع الأعمال: قريبًا ستتواجد أول سيارة كهربائية بالقاهرة بماركة "النصر"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن أول سيارة كهربائية تتواجد بالقاهرة قريبًا وستكون مسماه بماركة شركة النصر للسيارات.

وأضاف "توفيق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" أن السيارة الكهربائية يتم تطويرها خلال 10 سنوات في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هناك تطوير كبير في صناعة البطارية الخاصة بالسيارة الكهربائية، موضحًا أن هناك 7 مليون سيارة كهربائية وهجين على مستوى العالم.

وأكد أن مصر تعاقدت مع خط إنتاج صيني، لافتًا إلى أنه سيتم البدء بـ25 ألف سيارة كهربائية وهو الحد الأدنى لتغطية مصاريف هذا المشروع في السوق المصري.

في ضوء التوجه العالمي نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض مستوى التلوث وتصنيع سيارة كهربائية مصرية بالتعاون مع شركات عالمية، وفي إطار مساعي وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياة شركة النصر لصناعة السيارات، تم التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية.

وقريبًا توقع شركة النصر عقود الشراكة مع شركة "دونج فينج" الصينية لإنتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويًا، ما يعد انطلاقة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر وبوابة تصدير إلى أفريقيا والدول المجاورة.

وكان قد وقع الاختيار على شركة دونج فينج، والتي تعد من أكبر مصنعي السيارات في الصين بحجم إنتاج يصل إلى 3.6 مليون سيارة سنويًا، والمرشحة من قبل الحكومة الصينية.

في سبتمبر 2019، قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى الصين وأجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين والمصنعين بشأن التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية نظرًا لأن الصين تعد الأكثر تطورًا في هذا المجال عالميًا، كما زار سيادته شركة دونج فينج ومصانعها.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات ودونج فينج في يونيو 2020 لإنتاج السيارة "نصر E70"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس نتيجة جائحة كورونا، وخاصة وأن مقر الشركة الصينية يقع في مقاطعة ووهان.

وعلى الفور وبعد توقيع مذكرة التفاهم تم إجراء دراسة بين الجانبين أوصت فنيًا بإقامة المصنع بطاقة قصوى 50 ألف سيارة سنويًا، تبدأ في العام الأول بعدد 25 ألف سيارة، حيث من المقرر بدء الإنتاج في نهاية 2021 على أن تتوافر بالسوق المصري في النصف الأول من عام 2022.

وجاري التفاوض مع الشركة الصينية على بعض البنود قبل التوقيع أهمها البدء بمكون محلي 50% مع السعي تدريجيًا لبلوغ نسبة 100%.. كما أنه جاري توقيع مذكرة تفاهم مع شركة Bright Skies المصرية لتأسيس وحدة أبحاث "R&D" لتحقيق هدف توطين التكنولوجيا المصرية.

وتم البدء في رفع كفاءة خطوط الإنتاج بشركة النصر، وشملت الأعمال مبنى مصنع تجميع السيارات وخطوط تصنيع الأجزاء، بالإضافة إلى عمليات إصلاح البنية التحتيتة ومنها شبكات المياه والصرف وخط الإمداد.

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