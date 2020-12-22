عبد الله جمعة يضغط على الزمالك لتعديل عقده

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يضغط عبد الله جمعة نجم دفاع للزمالك على إدارة القلعة البيضاء من أجل تعديل قيمة عقده خلال الفترة المقبلة.

وتقدم عبد الله جمعة بطلب إلى لجنة كرة القدم في الزمالك من أجل فتح ملف زيادة قيمة عقده مع الفريق خصوصًا أنه تلقى وعداً من إدارة القلعة البيضاء السابقة بزيادة قيمة عقده إلى 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد وتحديداً من أمير مرتضى المشرف على كرة القدم السابق في الفارس الأبيض.

وتلقى عبد الله جمعه في الآونة الأخيرة أكثر من عرض في الفترة الماضية من أجل الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء لكنه تمسك بالاستمرار مع الفريق الأبيض.

جدير بالذكر أن الزمالك خاض حتى الآن مباراتين في بطولة الدوري المصري الممتاز، تمكن خلالهما من تحقيق الفوز على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل أمام براميدز بهدف لكل منهما.

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