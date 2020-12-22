رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2021 New Year Messages





رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2021 ..في ظل الحجر الصحي الذي فرضه معظم المواطنين العرب على أنفسهم وأسرهم وكذلك قامت بعض الحكومات بإغلاق المجال الجوي وذلك مع انتشار الموجة الثانية من كورونا والتي تضرب بكل قوة وشدة هذه الأيام والتي تأتي تزامنا مع عيد رأس السنة الميلادية 2021 ،لذلك كثر البحث هذه الأيام عن وسائل للتواصل مع الأحباب والأصدقاء والأقارب وأرباب العمل لكي يتبادلوا فيها تهاني العيد ، ليشعروا بفرحته الغائبة، لذلك كانت رسائل التهاني التي يبحثون عنها في الوقت الحالي هي البديل الذي سيعبر عن فرحة العيد.





رسائل تهنئة رأس السنة الميلادية 2021





مع لحظات القلق والخوف التي نعيش فيها هذه الأيام بسبب تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا إلا أن لحظات السعادة تغمرنا وذلك بقرب ليلة رأس السنة الميلادية تلك الليلة التي دائما ما تكون مصدر للبهجة والسعادة وتبادل التهاني ، إلا أن هذه السنة ستكون مختلفة تماما عن السنوات الماضية حيث تم إلغاء جميع الحفلات والتي كانت هي مصدر تجمع الأحبة والأقارب في ليلة رأس السنة في البيوت والفنادق والكافيات، حيث سيكون للاحتفال هذا العام معنى آخر فالجميع سيلتزم المكوث في البيت لذا ستكون الرسائل والكومنتات هي مصدر البهجة والشعور بفرحة تلك الليلة وذلك من خلال إرسال أجمل وارق الرسائل لذلك يقدم لكم بوابة الفجر الالكترونية أجمل رسائل للزوجة والحبيب والأقارب والأصدقاء وأرباب العمل والتي جاءت كالتالي:





يا اللي سلبت القلب، ويا اللي كلامك عذب، كل عام وأنت الحب.





الكل بقول لك كل عام وأنت بخير، بس أنا غير الناس بقول لك أنت الخير لكل عام.





لا تحلم إني أقولك سنة سعيــدة! لكن بقولك شيء واحد أنت سعادة كل سنة.





ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعام الجديد وأقولك بهمس الكلام كل عام وأنت سعيد.





أقدم لك رسالة برأس السنة الميلادية اعتبرها عيدية بوسة لأحلى خدود وردية.





يا رسالة دوريه وامسكيه وبوسيه وقبل الزحمة بعيد الكريسماس هنيه.





أمانينا تسبق تهانينا…وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عليكم وعلينا.





يا عسل حبيت أهنئك وادعى ربى يخليك وفي العيد يرضيك وينور بالفرح لياليك.





كل ساعة كل يوم كل أسبوع كل شهر كل عيد ميلاد مجيد وأنت بخير وسعيد.





يا طيور العذراء زوريهم ومن كأس الخلاص اسقيهم وبعطر المسيح عطريهم وبرأس السنة وعيد الميلاد المجيد هنيهم واجعليها سنة حلوة عليهم وعلينا.





افرحوا وتهللوا وبمزمور دواد ترتلو وبعيد الفادي تأملوا لأن أعظم من ولد من بين البشر مع رعاه ساهرين ومجوس ساجدين وملائكة مرنمين نسجد واحنا فرحانين.





صور تهنئة رأس السنة الميلادية 2021







