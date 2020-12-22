فاليري أبو شقرا تزيح الستار عن بوستر مسلسلها الجديد مع قصي خولي

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كشفت الممثلة اللبنانية ​فاليري أبو شقرا​ عن بوستر مسلسلها الجديد "لا حكم عليه" الذي يجمعها للمرة الأولى بالممثل السوري ​قصي خولي​.



وظهرت فاليري على بوستر المسلسل برفقة قصي، تجلس مقابله في أجواء من الغموض والتشويق.



يشار إلى أن المسلسل من تأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر وهو مؤلف من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات.



ويشارك في بطولته أيضاً الممثلين كارلوس عازار، فادي إبراهيم، كارين سلامة، سحر فوزي، طوني عيسى، ايلي متري، عبدو شاهين وكارول الحاج وغيرهم.