استوحين أناقتك من أحدث إطلالة لنسرين طافش

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شاركت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ مع متابعيها، أحدث إطلالة لها وبدت فيها أنيقة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ظهرت فيها بفستان طويل ذات تصميم كلاسيكي باللون الأحمر، معتمدة ماكياج ناعم وتسريحة شعر مجعدة، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه :" افهم أن حياتك يمكن لها أن تكون رائعه أو مخيفه بمقدار سماحك لها أن تكون كذلك. كل ذلك يعتمد على الافكار التي تدرّب نفسك عليها. افكار ممتعه او افكار مؤلمه"، ولاقت إطلالتها إعجاب العديد من متابعيها ووصفوها بإطلالة ساحرة.



يذكر أن أحدث أعمال نسرين ، مسلسل "الوجه الآخر"، وتشارك بطولته الممثل ماجد المصري و مادلين طبر وندا موسى و أحمد سعيد عبد الغني ومحمد علي رزق و رانيا شاهين والعديد من الممثلين.