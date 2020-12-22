خالد صديق: نواجه تحديات كبيرة لتطوير القاهرة التاريخية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:39 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنهم يبذلون مجهودًا كبيرًا لتطوير القاهرة التاريخية.

وتابع "صديق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "نريد إعادة القاهرة القديمة مع المحافظة على التاريخ".

وأشار إلى أنهم يواجهون تحديات كبيرة للغاية لتطوير القاهرة التاريخية؛ للحفاظ على التاريخ.

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