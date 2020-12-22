ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضربة موجعة وذلك عقب الفوز الذي حققه الفريق على الاتحاد الليبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد الاسكندرية لحساب ذهاب دور الاثنين والثلاثين من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها البوركيني إيريك تراوري إصابته في كاحل القدم وسيخضع في الساعات القليلة القادمة لأشعة على الكاحل لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

في الوقت الذي اشتكى محمد فتحي لاعب وسط الفريق، من إصابة عضلية، وسيخضع للفحص الطبي لتحديد إمكانية لحاقه بلقاء سيراميكا.