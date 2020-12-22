التخطيط: خطة ضبط النمو السكاني في مصر للارتقاء بجودة حياة المواطن (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، إن خطة ضبط النمو السكاني في مصر تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتوفير التنمية والحياة الكريمة له.

وأضافت "أميرة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن هذه الخطة تقوم على ثلاثة محاور تتمثل في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن المحور الثاني خاص بتوفير خدمات تنظيم الأسرة بالمجان وذلك باستحداث وسائل تنظيم الأسرة تكون بمستوى آمن مع تدريب الطبيبات ومقدمي الخدمة على تقديم المشورة والتدريب لهذه الأسر.

وأوضحت مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط، أن المحور الثالث يتمثل في المحور التوعوي والتعليمي والثقافي الذي يقوم بالتوعية بأبعاد القضية السكانية.

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