رامي عياش يهنئ سليم عساف بعيد ميلاده
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:13 م
لمياء علي
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هنأ الفنان اللبناني رامي عياش صديقه الفنان اللبناني سليم عساف، بمناسبة عيد ميلاده.
وكتب رامي في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "عقبال المية ان شاء الله كل ايامك عيد وصحة وعافية ونجاح".
بدوره ردّ سليم على معايدة رامي، وكتب: "يخليلك عيلتك الحلوي و يزيدك تألّق و نجاح".
رامي وسليم تعاونا في العديد من الأغاني الناجحة، ومنها "مجنون"، "بالأفراح"، "طال السهر"، "سوا"، "حابب"، وغيرها.
وكان عساف قد علّق على أغنية "دقي يا مزيكا"، التي طرحها رامي مؤخراً، وكتب: "دقي يا مزيكا عمل فني مفرح و جميل جداً اشتقنا لرامي بهالنمط الغنائي الذي قلّما يليق بغيره".