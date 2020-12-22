أحمد موسى: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أنشأه السادات عام 1979

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم إنشائه في عهد الرئيس السابق محمد أنور السادات عام 1979.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ليس مرتبط بالفترة الحالية كما يزعم البعض.



ولفت موسى إلى أن الرئيس السيسي تحدث في شهر أكتوبر من العام الماضي، عن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة وإتاحتها للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة أسهم في البورصة لشركتي وطنية وصافي للمواطنين.



