أحمد موسى : دخول شركات القوات المسلحة البورصة يهدف لتحقيق مكاسب للمواطنين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:30 م
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هدف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو تحقيق الاكتفاء الذاتي للجيش والشعب المصري.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة نجحت منذ العام 2016 في التصدي للعديد من المشاكل مثل نقص لبن الأطفال ونقص اللحوم وارتفاع أسعار الأسمنت.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن هدف دخول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو منع الاحتكار وتحقيق الاستقرار في الأسعار، موضحا أن دخول شركات القوات المسلحة في البورصة يهدف لتحقيق مكاسب وعوائد للمواطنين.

واختتم موسى: "سيتم كشف ميزانيات شركات القوات المسلحة بعد دخولها في البورصة"، مؤكدا أن الرئيس السيسي شدد على أن شركات القوات المسلحة لا تستهدف الاستحواذ على الأسواق.

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